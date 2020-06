Parla la Silvia di Vasco Rossi: “Mai stati fidanzati, non pensavo a lui in quel senso”

Occhi dolci e viso angelico, la Silvia cantata da Vasco Rossi 43 anni fa nell’omonima canzone è stata presentata al pubblico dallo stesso rocker di Zocca, che con un post su Instagram ha svelato il volto di una delle sue muse. Erano dello stesso paese, ma non hanno mai approfondito la conoscenza, né tantomeno sono stati mai fidanzati.

A svelarlo è la stessa Silvia, che di cognome fa Benussi e oggi ha 58 anni. Fa la professoressa di filosofia e ha raccontato il suo rapporto con Vasco in un’intervista al Corriere della Sera: “Abitavamo vicini, i miei genitori avevano un bar-pizzeria sotto casa e lui si trovava lì fuori con gli amici a suonare la chitarra. Io ero un po’ più piccolina, ma Zocca non è una città: eravamo un unico gruppo di amici, si stava tutti insieme. Ricordo bene il suo carisma, la sua libertà di idee, la sua grande vitalità. E poi era anche un bel ragazzo”.

“Vasco era un ragazzo molto dolce”

Continua Silvia: “Lui già riscuoteva molto successo nel mondo femminile, ma io non pensavo a lui in quel senso e nemmeno lui a me. Però già allora era una persona dolce e attenta, penso sia per questo che ha colto dei tratti del mio carattere che poi erano reali. E questa sua dolcezza la vedo anche nella persona che è oggi”.

In molti hanno pensato che fosse stata la ‘morosa’ di Vasco: “Con la mia famiglia ci eravamo trasferiti a Modena ma avevamo mantenuto una casa a Zocca, dove tornavo ogni volta che mi era possibile. Lì, già molti anni fa, mi dicevano: “Dai, dillo che sei stata la morosa di Vasco”. Invece no, davvero, lui ha solo posato il suo sguardo su di me per prendere ispirazione, partendo da un’amicizia reciproca, in un’epoca particolare”, ha concluso la donna.