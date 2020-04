Pasquetta 2020, idee per il pranzo alternativo oggi 13 Aprile: menù da servire in salotto, sul balcone e in giardino

Avete voglia di regalarvi un bel pranzo di Pasquetta 2020? Perché no, del resto. Ecco allora delle indicazioni interessanti e carine per un pranzo alternativo con idee per un menù da servire sui balconi, in salotto o in giardino, e in tutti i luoghi della nostra casa.

Siamo arrivati a Pasquetta 2020 e mai come quest’anno non possiamo goderci il picnic sull’erba. Tuttavia, il pranzo del lunedì di Albis può diventare un’opportunità per sperimentare menù alternativi. Ecco alcune idee.

Il lunedì dell’Angelo è il giorno dopo la Pasqua e si celebra l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù. E per la Pasquetta 2020, se il pranzo è sul balcone o in terrazza, basta essere un poco aperti di fantasia e il gioco é fatto.

Per le ricette pranzo di Pasquetta cercate di pensare a cose non complicate e di fare il tutto all’aria aperta se si può e se ha un giardino o un terrazzo. In base al budget della spesa si puó puntare sul food delivery o piú semplicemente a rinnovare la presenza di grigliate cucinando pero´ sui fornelli per poi spostare tutto su tovaglie da picnic nel terrazzo o giardino.

Un menù che si rispetti, di norma, tra le cibarie da picnic non può non presentare a Pasquetta spiedini di carne e pollo, salsicce, insalate miste, e di solito, a chi piace, pasta fredda o tortini e timballi ripieni. E ancora: hamburger, verdure grigliate o carni bianche e formaggio,

Non fanno eccezione le pastiere, i ‘casatielli’ secondo la trazione del sud ad esempio, e varie altre prelibatezze come le torte al formaggio, quelle alla carota, e le insalatone da rinforzo.

E poi, occorre bere, certo: i vini non sono certo esclusi, ma a seconda di ciò che servite, è d’uopo puntare sull’abbinamento vino rosso/carne e vino bianco/pesce. Per carità, poi, i gusti sono soggettivi. C’è chi poi ama la birra, sia classica che artigianale o altri intriganti cockatail cibi di accompagnamento. Non bevete troppo, ma certo non precludetevi un buon sorso: del resto, non dovete guidare.

Se c’è un giardino la grigliata di Pasquetta è di fatto ben avviata. È ovvio che non possiamo fare nel giardino di casa tutto quel che si può fare magari in parco pubblico, ma è un modo meraviglioso per passare, appunto magari con una grigliata, la Pasquetta. Il vostro barbecue, carico di salsine, di buoni odori, di qualche gustosissima fetta di pane con pomodorini, olio, pepe e sale, renderà il vostro pranzo indimenticabile.

E poi, al resto ci pensa la buona musica, qualche gioco in famiglia, e tanti assaggi di colomba e cioccolata.