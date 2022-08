Paura a Cinecittà – Fiamme negli Studios: un rogo distrugge la bellissima scenografia della Firenze Rinascimentale

A riprenderlo con una telecamera sarebbe stata la perfetta documentazione di come, una volta generata, la potenza distruttiva di un incendio poteva addirittura distruggere una città settecentesca come Firenze.

E’ quanto ‘andato in scena poco fa, nei gloriosi studi cinematografici di Cinecittà, nella Capitale dove, poco dopo le 16 – per cause ancora da accertare – complice il materiale usato per le scenografie ed il vento, è divampato un violento incendio che ha finito per distruggere completamente la bellissima ricostruzione della Firenze Rinascimentale, usata più volte per pellicole e sceneggiati storici.

In pochi minuti sono accorse ben tre squadre dei Vigili del Fuoco, che stano ancora lavorando per avere ragione delle fiamme. A quanto sembra nessuno fra gli addetti o lavoranti dei vicini studi ha riportato conseguenze gravi. Resta l’amarezza per il danno, che umilia il grandissimo lavoro delle maestranze di Cinecittà, la cui professionalità è notoriamente da sempre un vanto mondiale…

Max