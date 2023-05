Paura a Torrevecchia per una bambina: cosa è successo

Una bambina di undici anni si è rifugiata in un bar di Torrevecchia, Roma, per sfuggire al padre che l’aveva picchiata mentre faceva i compiti. I dipendenti del bar l’hanno protetta fino all’arrivo dei carabinieri, che hanno attivato il “codice rosso”. La bambina, la madre e la sorella piccola sono state portate in una struttura protetta su richiesta del tribunale dei minori. Il padre è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La bambina aveva lividi sulle braccia e sulle gambe, come riscontrato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale San Camillo.