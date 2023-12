Paura in montagna per tre studenti, si perdono e usano la seggiovia...

Paura e freddo, soprattutto freddo per tre studenti universitari che si sono trovati ad affrontare una prova degna di una sfida di sopravvivenza.

I giovani infatti hanno dovuto dar fondo alle proprie risorse per riuscire a trovare il modo di ripararsi dal freddo. Soli in montagna con il buio che scendeva insieme alla temperature, i tre sono riusciti a trovare rifugio in una seggiovia dove hanno trascorso la notte.

Paura in montagna per tre studenti, si perdono e usano la seggiovia per ripararsi dal freddo: salvati

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura dei tre studenti universitari due ragazzi e una ragazza, di circa 20 anni, che nella serata di domenica scorsa, si sono incamminati in cima al Corno alle Scale, nel bolognese per un’escursione.

La notte in seggiovia, rompono il vetro per trovare riparo dal freddo

Ad un certo punto però sono stati colti da un repentino cambio del clima, freddo e vento gelido, tanto da essere costretti a trovare un riparo prima che la situazione diventasse pericolosa con il rischio di perdere i sensi a causa del freddo.

I ragazzi quindi hanno visto una possibilità e l’hanno colta al volo. Sono riusciti a rompere il vetro di una seggiovia per ripararsi all’interno e trascorrervi la notte evitando il rischio di ipotermia.

Salvati dai carabinieri sciatori

La mattina seguente i tre studenti hanno chiamato i carabinieri sciatori di Lizzano in Belvedere (Bologna) che sono andati a recuperarli. Spavento e freddo per l’esperienza traumatica, ma fortunatamente nessuna lesione per i tre giovani.