Pd, Bonaccini: “Renziano? Lasciai segreteria subito, candidatura in Emilia da Bersani”

(Adnkronos) – “Mancando argomenti si usano cognomi di altri. Mi sono sempre conquistato tutto faticando sul territorio. Candidandomi e venendo eletto dal 1990 in poi: PCI PDS DS PD. Sempre dal basso: comuni, provincia, regione. E guidato partito a livello comunale, provinciale regionale”. Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini, a proposito della discussione sui candidati ‘renziani’ alla segreteria del Pd.

“Anzi, io dopo soli sei mesi nel 2014 venni via dalla segreteria nazionale di Renzi (e non sarei più tornato) perché mi candidai (su richiesta di Errani e Bersani) alla guida dell’Emilia-Romagna. Giudica come governo e cosa propongo per il nuovo Pd, in cui sono sempre rimasto”, aggiunge il governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla leadership dem.