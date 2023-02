Pd, Schlein conclude campagna elettorale a Palermo

(Adnkronos) – Torna a Palermo Elly Schlein. La candidata alla segreteria nazionale del Pd chiuderà nel capoluogo siciliano, dove l’aveva aperta, la sua corsa per la guida del partito. “Un segnale di attenzione e sensibilità ai temi siciliani – dice Mari Albanese, portavoce palermitana della mozione Schlein – Elly rappresenta l’unico cambiamento possibile per il partito, ma soprattutto per l’intero campo progressista del Paese”. La candidata alla segreteria dem sarà sabato, alle 17, a Villa Filippina.

“Quattro capolista donna a Palermo, Catania, Trapani-Agrigento ed Enna-Messina, mentre la lista per il collegio di Ragusa-Siracusa-Caltanissetta sarà guidata da un 22enne – dice Sergio Lima, portavoce regionale della mozione Schlein – Una maggioranza al femminile nelle candidature, un ricambio complessivo della classe dirigente con un’età media di poco superiore ai 30 anni. E poi sindaci e amministratori locali a rappresentare i territori della nostra Isola”. “Le liste a sostegno di Elly Schlein in Sicilia – aggiunge – sono la rappresentazione del Pd e del campo progressista che vogliamo costruire: femminista, giovane e vincente. Un Pd che comincerà a prendere forma nel voto alle primarie aperte a iscritti e non iscritti del 26 febbraio”.