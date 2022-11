Piazza dei Navigatori: dedicate alla Professoressa Nicoletta Maglio, Ciaccheri da il via alle opere

“Finalmente pronte a partire le Opere Pubbliche per Piazza dei Navigatori e dobbiamo dedicare questo momento a Nicoletta Maglio, la professoressa pasionaria di questa battaglia.

La piazza e i Giardini verranno finalmente riqualificati, un nuovo Mercato Rionale, 16.000 mq di nuovo verde pubblico e ancora parcheggi pubblici, e un quadrante che dopo anni di battaglie e attese comincerà a veder riconosciuto parte di quello che attendeva.

Perché tutto avvenga con il massimo dell’attenzione ho invitato l’assessore Maurizio Veloccia a visionare insieme i progetti.

Mentre crescevano gli interessi privati, questo quartiere era fermo e sicuramente la storia di questa convenzione dovrà essere d’insegnamento su come riformare completamente il rapporto tra pubblico e privato, così come bisognerà evitare di disperdere risorse come è avvenuto su questa opera nel 2018.

Tra poche settimane finalmente inaugureremo il primo cantiere a partire dai giardini di questa piazza storica.

Mancherà però una persona, una tra le tante che hanno combattuto per rendere giustizia a questo quartiere, sicuramente per me e per tanti di noi tra le più importanti, la professoressa Nicoletta Maglio, straordinaria pasionaria anche nella estrema eleganza che l’ha sempre contraddistinta, che proprio pochi giorni fa ci ha lasciato.

Nicoletta è stata anima di questa battaglia, tanti che oggi affermano di esserci stati, in verità hanno solo raccolto il suo impegno. A casa di Nicoletta per anni abbiamo lavorato insieme anche quando il terzo palazzo è stato nuovamente legittimato con la giunta comunale precedente, senza perderci d’animo nell’interesse di trarre il massimo da tanti anni di battaglie.

Il quartiere inizierà adesso a cambiare volto.

Il centro culturale Tormarancia è ormai vicino a essere presentato e iniziare la fase attuativa e ancora si lavoriamo per lanciare il concorso sull’ex Fiera di Roma.

Ancora più impegno servirà su ogni singolo passaggio perché dopo mesi di lavoro sia fatto il massimo possibile perché sia fatto in fretta e nel più rigido interesse pubblico, dando servizi, quello che è mancato fino a oggi.

Il piano lavori sarà importante e lo condivideremo insieme in un incontro pubblico nella prima metà di dicembre, sentendo lo sguardo attento della professoressa Maglio su questa piazza e questo quartiere che tanto ha amato”.

Così su Facebook il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.

