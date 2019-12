Pil, il termometro economico di Gualtieri “è incoraggiante”

”L’impatto complessivo della manovra di finanza pubblica ha, rispetto al tendenziale, un effetto espansivo di 16,2 miliardi nel 2020, di 12,5 miliardi nel 2021 e di 10,4 miliardi nel 2022″ dice il ministro, per il quale la pressione fiscale nel 2020 ”non solo diminuisce in misura considerevole rispetto al tendenziale ma anche in termini assoluti; al netto delle misure per il recupero dell’evasione fiscale, della rimodulazione dell’Isa, del differimento delle dta e delle rivalutazioni dei terreni si avrebbe una riduzione di 7,1 miliardi di euro anche rispetto all’anno precedente”. Dunque, ”Guardando l’economia italiana si registrano alcuni primi segnali incoraggianti‘.

E’ particolarmente positiva la ‘lettura’ del termometro economico del nostro Paese, stando a quanto affermato stamane dal ministro Gualtieri, nell’ambito dell’audizione presso la Commissione Bilancio della Camera.

”Il complesso degli interventi introdotti con la manovra – ha aggiunto il ministro – anche alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento, consente di conseguire gli obiettivi’ del governo, che attua un ambizioso programma. Il Conte bis, ‘appena insediato, si è trovato a dover affrontare una sfida estremamente impegnativa, per tre motivi: 23,1 miliardi di imposte indirette da disinnescare, la necessità ovvia di assicurare la stabilità e la sostenibilità dei conti pubblici, la necessita di imprimere una spinta all’economia italiana, che stava sperimentando una fase di pesante rallentamento”.

Una fotografia della situazione abbastanza chiara, che si staglia “nel quadro delle necessità di non limitarsi a disattivare le clausole ma di avviare l’attuazione di un programma di governo ambizioso, che si sviluppa su 4 pilastri: la riduzione del carico fiscale sui lavoratori; gli investimenti per la crescita, la sostenibilità ambientale e sociale; le misure per famiglie e welfare; il contrasto all’evasione”. Per tale motivi, ha spiegato ancora Gualtieri, La manovra appena varata risulta quindi “in grado di garantire l’equilibrio e la stabilità della finanza pubblica. La stabilità e sostenibilità dei conti pubblici che questa manovra garantisce è un valore particolarmente importante in un quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da incertezze e rischi di revisione al ribasso. La tassazione sul lavoro dipendente si riduce di 3 miliardi nel 2020, un impegno che vogliamo almeno raddoppiare nel 2021, a parità di costo per il datore di lavoro”.

Inoltre ha poi anticipato il responsabile dell’Economia concludendo il suo intervento, “Nei primi mesi dell’anno nuovo avvieremo una riforma complessiva dell’Irpef, per estendere ulteriormente il beneficio e disegnare un fisco equo, semplice e trasparente”.

