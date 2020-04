PlayStation 5: data di rilascio, prezzo e caratteristiche chiave della prossima console di Sony

La Sony ha lanciato l’ultima volta una console PlayStation quasi tre anni fa e, ovviamente, i fan appassionati non vedono l’ora di vedere cosa ha in serbo l’azienda giapponese.

Il gigante della tecnologia ha finalmente confermato il nome e la data di lancio di PlayStation 5, tra il gran numero di voci che circolano sulla console. Ecco un riepilogo delle voci, tra cui la data di uscita, il prezzo e le caratteristiche principali.

Playstation 5: data di uscita, quando in vendita, costo, prezzo, scheda tecnica, controller, giochi disponibili

Sony ha suggerito che la PlayStation 5 sarà la “console più veloce del mondo”, in un nuovo annuncio di lavoro pubblicato sul suo sito Web. Sony ha rivelato che la PlayStation 5 verrà lanciata in estate, anche se una data di lancio precisa rimane poco chiara. Tuttavia, le voci suggeriscono che Sony potrebbe rivelare la console il 4 dicembre, giusto in tempo per Natale 2020.

Le ultime indiscrezioni indicano che la PlayStation 5 potrebbe costare quasi 100 euro in più rispetto al suo predecessore, la PlayStation 4.

In un recente blog, Jim Ryan, CEO di Sony, ha rivelato alcune delle innovazioni chiave che ci si aspetta dal controller PlayStation 5. La prima innovazione è il feedback tattile, che sostituirà la tecnologia dei controller attuali.

Ryan ha spiegato: “Con gli aspetti tattili, senti davvero una gamma più ampia di feedback, quindi sbattere contro un muro in una macchina da corsa è molto diverso rispetto a fare un placcaggio sul campo di calcio. Puoi anche avere un senso per una varietà di trame quando corri attraverso i campi di erba o scivoli nel fango.”

In secondo luogo, Sony include “trigger adattivi” nei pulsanti di trigger del controller. Ryan ha aggiunto: “Gli sviluppatori possono programmare la resistenza dei grilletti in modo da provare la sensazione tattile di tirare un arco e una freccia o accelerare un fuoristrada attraverso il terreno roccioso. In combinazione con l’ottica, questo può produrre una potente esperienza che simula meglio varie azioni.”

Nonostante conosciamo poco della stessa PlayStation 5, potremmo conoscere il primo gioco della console. Daedalic Entertainment ha annunciato che sta sviluppando un nuovo gioco chiamato Il Signore degli Anelli: Gollum, che dovrebbe essere lanciato nel 2021. Il gioco stesso è un’avventura narrativa-pilota che racconta la storia di Gollum.