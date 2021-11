Plusvalenze Juve, Elkann: “Fiducia in magistratura”

“Sulle indagini in corso la società ha già comunicato e sta collaborando con gli inquirenti e confida di poter far luce su tutti gli aspetti contestati. Per quel che riguarda Exor e per quello che mi riguarda io sono fiducioso nell’operato della magistratura italiana”. Così il presidente e ad di Exor, John Elkann sull’inchiesta sui bilanci Juventus, colloquiando con la stampa in occasione dell’Investor Day di Exor.

“La Juventus ha un nuovo consiglio di amministrazione, un nuovo ad, un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore che con il presidente e il vice presidente stanno affrontando i problemi in campo e fuori dal campo”, aggiunge Elkann.

La formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri è protagonista di un campionato sin qui molto deludente. “D’altra parte in un percorso che uno ha come società i momenti di difficoltà esistono è quello che è importante è affrontarli ed è questo sta accendendo in Juventus – aggiunge Elkann – io credo che il futuro della Juventus è altrettanti importante come lo è il suo passato e che la Juve è una grande società è ci sono tutte le intenzioni che rimanga tale”.