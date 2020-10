Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 14 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Sta per iniziare la trasmissione di Pomeriggio 5, una nuova puntata con Barbara d’Urso e tanti ospiti su Canale 5. Inizio come al solito alle 17 per discutere i temi caldi della giornata.

Nell’ultima puntata fra gli argomenti principali l’emergenza Covid. In collegamento con lo studio c’era un agente immobiliare forlivese che ha fatto discutere, in quanto accetterebbe nel suo studio soltanto clienti sprovvisti di mascherina. Un atteggiamento che gli è già valso due multe da 400 euro.

Barbara D’Urso ha fatto notare all’imprenditore i rischi connessi a questo tipo di comportamento, ma a lui è montata la rabbia: “Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata” ha sbottato. “Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State facendo terrorismo mediatico, giocando con i numeri”.

Barbara D’Urso non ci sta: “Tu ti permetti di dire che io gioco con i numeri, io leggo i numeri, oggi 7mila nuovi positivi. Qui non violiamo la legge, nel Dpcm ci sono anche le regole per gli studi televisivi. Prendo le distanze da quello che dici”.