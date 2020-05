Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 20 maggio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Sta per ricominciare la trasmissione Pomeriggio Cinque, per il nuovo appuntamento su Canale 5. Conduce ovviamente Barbara D’Urso per dirigere il traffico fra gli ospiti in collegamento di questa puntata.

Nell’ultima puntata si è continuato a parlare del progressivo ritorno alla normalità in questa fase 3, ma Barbara D’Urso si è arrabbiata molto durante il collegamento con la città di Bergamo.

A raccontare la situazione un fornaio che ha commentato i recenti assembramenti nella città. “Capisco che dopo due mesi a casa i bergamaschi vogliamo uscire” ha detto l’uomo “non posso condannare una famiglia che porta fuori il bambino. Ma bisogna stare attenti.”

La conduttrice ha risposto piuttosto alterata: “Noi non vogliamo condannare nessuno, ma le immagini parlano chiaro, le persone non avevano le mascherine. Non solo i bergamaschi sono stati a casa, tutti siamo stati a casa e tutti vogliamo uscire. Ma stare vicino a una persona senza mascherina non è rispetto“.