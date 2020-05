Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 30 aprile 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Sta per iniziare una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, sempre su Canale 5 per l’ultimo appuntamento del mese. Come al solito, tanto approfondimento sul coronavirus con Barbara D’Urso, dalle 17, e poi spazio al gossip.

Nell’ultima puntata Barbara d’Urso si è lasciata andare ad una frecciatina rivolta a Pupo. “Ce ne sono tanti di cantanti che dicono di aver avuto relazioni con persone ma in realtà non è così”, ha detto la conduttrice, in merito alla presunta relazione fra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Chiaro che il riferimento era anche al suo caso personale.

La D’Urso ha poi dato un dettaglio del suo privato, ovvero che il 7 maggio sarà il suo 63esimo compleanno. “Ho trascorso Pasqua da sola, passerò anche il compleanno da sola”, ha sospirato la conduttrice.