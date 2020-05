Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 7 maggio 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Sta per tornare l’appntamento con Pomeriggio Cinque, il programma che su Canale 5 fa ogni giorno cospicui ascolti. Al solito, come conduttrice Barbara D’Urso, dalle 17, per l’approfondimento consueto.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata c’è stato un episodio imprevisto davvero curioso. Durante la diretta, in cui si parla va di fase 2 e come gli italiani la stanno affrontando, c’è stato un siparietto che nessuno si aspettava.

In collegamento da un parco pubblico, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che sullo sfondo c’è stato un fuori programma piuttosto esilarante. Un uomo, una volta resosi conto di essere in televisione, si è calato i pantaloni mostrando in diretta il suo fondoschiena.

Chissà cosa ci aspetta nella puntata di oggi!