Pomeriggio 5: puntata del 10 gennaio, gli ospiti di Barbara D’Urso

Per questo venerdì 10 gennaio 2020, non può mancare la nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Con inizio alle 17 su Canale 5, Barbara D’Urso accompagnerà il suo folto pubblico televisivo con tanti temi e approfondimenti in studio

Nell’ultima puntata si è tornati a parlare della scomparsa di Luigi Favoloso. Con Barbara D’Urso si è collegato Nathan, amico di Nina Moric che è stata fidanzata con Favoloso. “Mi sono allenato in palestra con Nina e mi ha raccontato di aver litigato con Luigi Mario Favoloso” ha detto l’amico. “Lui l’accusava di averlo tradito. Poi Luigi Mario avrebbe fatto una cosa molto grave che non posso dirti. A quel punto, Nina Moric lo avrebbe lasciato e lui avrebbe minacciato di suicidarsi a Capodanno. Ma Nina è tranquilla, sa che non lo farebbe mai”.

“Dopo essere sparito ha chiuso il profilo, tipica mossa di chi vuole aumentare i propri follower” ha aggiunto. “In ogni caso lui avrebbe fatto una cosa molto grave a Nina che non posso dirti. Se lo sapessi tu sarebbero guai”.

Barbara D’Urso si è subito arrabbiata: “Io spero di non aver capito. Da anni combatto contro la violenza sulle donne. Ma non credo che Luigi Mario possa aver fatto una cosa del genere. Se fosse davvero così mi incazz***”. Alc che Nathan ha aggiunto: “La violenza sulle donne è molto grave, ma questa cosa è perfino uno 0.5 più grave”.