Pomeriggio 5: puntata di oggi, 25 febbraio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Manca poco per il nuovo appuntamento televisivo con Pomeriggio Cinque, dalle 17 su Canale 5. In studio la conduttrice Barbara D’Urso per affrontare i temi del giorno, fra l’emergenza coronavirus e le tematiche legate al gossip.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata è stato dedicato un ampio spazio all’emergenza Coronavirus, in una giornata contrassegnata dal rapido aumento dei decessi in particolare in Lombardia. Barbara D’urso ha interloquito con il governatore del Veneto Luca Zaia, e dato parola agli esperti sul virus, parlando anche del giusto comportamento da tenere.

È stato inoltre testimoniato quanto successo ieri in tanti supermercati italiani, presi d’assalto dalle persone che, preoccupate dall’emergenza, hanno letteralmente svaligiato gli scaffali dei negozi per procurarsi delle scorte. L’invito unanime è stato quello di non abbandonarsi al panico.