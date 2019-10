Pomeriggio 5: ritorna Barbara D’Urso su canale 5 dalle 17

Anche per questa giornata ritorna Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 con la conduzione di Barbara D’Urso. Anche per questo appuntamento, a partire dalle 17 nuovi ospiti e temi da affrontare in studio.

Pomeriggio Cinque: a che ora inizia su canale 5, streaming Mediaset Play, ascolti e repliche. Barbara D’Urso sgrida i suoi ospiti

Nell’ultima puntata Simone Coccia e Lucia Bramieri sono stati ospiti di Barbara D’Urso, in particolare per parlare delle foto sulle riviste e che mostrerebbero un bacio fra gli ex gf.

La conduttrice però non ha gradito alcune esternazioni fra i due.“Io e lui abbiamo vissuto 35 giorni nella Casa del GF. quindi siamo molto in confidenza e in amicizia. Se voglio mozzicare Simone Coccia vado in un ristorante?” ha detto Lucia.

In modo ironico, Simone si è alzato dalla poltrona ha preso sottobraccio la Bramieri fingendo di andare via. Al che è arrivato il rimprovero della D’Urso: “Non fate i pagliacci, sedetevi”, ordine subito eseguito dai due.