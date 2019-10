Pomeriggio 5: alle 17 la puntata del 9 ottobre. Con Barbara D’Urso gossip e interviste

Riparte Pomeriggio Cinque, l’appuntamento delle 17 su Canale 5 con la conduzione di Barbara D’Urso. Tutti i giorni campione d’ascolti, la fascia pomeridiana di Mediaset riesce a catturare l’attenzione del pubblico.

Pomeriggio Cinque: quando inizia su canale 5, streaming Mediaset Play, ascolti e repliche. Lo sfogo di Tony Colombo

Nell’ultima trasmissione si è creato un momento di imbarazzo durante la partecipazione del cantante napoletano Tony Colombo con la moglie Tina Rispoli. Il tema caldo era quello relativo all’indagine relativa al loro matrimonio, con nove persone iscritte nel registro degli indagati.

“Ho detto che siamo amareggiati e dispiaciuti perché siamo sui nostri giornali perché stanno continuando a sbandierare questo amore come se volessero farci piangere degli errori che non abbiamo fatto” ha detto Tony Colombo.

“Sono indagato e certe cose non le posso dire” – ha confessato il cantante. “Sono in regola con tutto e a Live, dalla signora D’Urso, ho portato tutti i permessi. Siamo indagati perché la magistratura vuole controllare se i permessi siano reali perché il fratello del sindaco e tutte le persone che lavorano con il sindaco continuano a sostenere di non aver mai saputo nulla. Io ho fatto una sorpresa a Tina che è durata, in totale, quaranta minuti”, ha chiarito Colombo.