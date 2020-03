Pornostar promette sesso al creatore del vaccino contro il Coronavirus

Un’attrice porno russa ha da pochi giorni rilasciato un’intervista in cui promette di fare sesso con il creatore del vaccino per il Coronavirus. Stiamo parlando di Lyubov Bushueva, meglio nota con lo pseudonimo di Lola Taylor, una pornostar che negli ultimi giorni è stata messa in quarantena a causa del Covid-19.

Attraverso il suo profilo Instagram l’attrice ha svelato di essere in autoisolamento e ha promesso di fare sesso con la persona che riuscirà a creare il vaccino per il Coronavirus. Comprendendo la paura e l’ansia che la quarantena crea sulle persone ha deciso di stemperare la temperatura registrando un video in cui spiega cosa succederà a colui che inventerà il vaccino per il Covid-19: “In breve, mi concederò per il vaccino”. In un’altra serie di filmati la giovane pornostar ha evidenziato di essere stanca e annoiata per via della quarantena, l’attrice di video a luci rosse Lolita ha quindi spiegato di essere stata messa in quarantena in Russia dopo un viaggio di ritorno dall’Italia.