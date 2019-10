Porta a Porta, stasera da Bruno Vespa il confronto tra Renzi e Salvini

Dopo il match di qualificazione agli Europei 2020 tra la Nazionale Italiana e il Liechtenstein (qui la probabile formazione degli Azzurri), su Rai Uno andrà in scena un’altra sfida. Un duello richiesto dai contendenti nel corso degli anni e che accenderà la seconda serata. Nel programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, si confronteranno l’ex premier Matteo Renzi e il leader della Lega Matteo Salvini.

Porta a Porta, Matteo vs Matteo: quando andrà in onda, le regole, dove vederlo

Il duello, in onda alle 22:50, sarà registrato nel pomeriggio e non avrà regole ferree, come invece siamo abituati soprattutto durante la par condicio. Durerà in tutto 75 minuti, di cui nei primi 30 sarà solo il padrone di casa a porre domande; nei restanti, invece, interverranno altri giornalisti. Il confronto tra i due leader avverrà in vista dei loro appuntamenti del weekend: la Leopolda per Renzi, la manifestazione nella capitale, invece, per Salvini. Chi tra i duellanti la spunterà nel ‘confronto all’italiana’? E gli ascolti premieranno questo match inedito nella ‘terza camera’ della politica? Agli italiani, tra il voto e l’Auditel, l’ardua sentenza.