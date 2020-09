PosteMobile non funziona: cosa succede

PosteMobile non funziona: il reclamo è unanime. Moltissime le segnalazioni che hanno evidenziato disservizi del sistema. Dalle 13:00 non si può navigare in internet e soprattutto effettuare e ricevere chiamate. Tutto fermo quindi: un guaio per i possessori della linea targata Poste.

Il problema non sarebbe circoscritto ad una determinata zona d’Italia, ma diffuso in tutto il Paese. Al momento Poste non ha dato specifiche istruzioni per ovviare al problema, lasciando quindi gli utenti in balia del disordine generato dal problema tecnico diffuso a tutti i clienti.

Le segnalazioni sul sito e sui canali social di Poste e PosteMobile sono molteplici: dall’ora di pranzo di circa si susseguono le problematiche e al momento non è stata trovata ancora una soluzione. L’unica, al momento, sembra aspettare.