Presentata a Milano la prima edizione del World Aperitivo Day

(Adnkronos) – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del World Aperitivo Day: la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali dell’italianità rivolta a tutti i consumatori e attori del mondo della somministrazione e legata ai valori fondanti del Manifesto dell’Aperitivo, un decalogo pensato e sottoscritto per l’occasione insieme alle Istituzioni. La giornata sarà celebrata il 26 maggio con un evento fisico e sui canali social, attraverso i quali, usando l’hashtag #WorldAperitivoDay, il pubblico è invitato a raccontare la propria interpretazione dell’Aperitivo ideale, realizzato secondo i principi del Manifesto.

L’evento istituzionale dedicato al progetto ideato da Mww Group – il gruppo fondato da Federico Gordini che negli ultimi 12 anni ha realizzato alcuni dei più importanti e innovativi format dedicati alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, dalla Milano Food Week alla Milano Wine Week, da Bottiglie Aperte a Vivite – si svolgerà presso la Fondazione Feltrinelli, via Pasubio 5 Milano, con un programma ricco di attività scandito da momenti di incontro e tasting con creazioni realizzate da grandi chef, barman, abbinamenti studiati da sommelier e gastronomi consultabile sul sito www.aperitivofestival.com.

Nel corso della presentazione, moderata da Francesca Romana Barberini, sono intervenuti Federico Gordini, Presidente Mww Group; gli Chef Ambassador Andrea Berton, Daniel Canzian e Viviana Varese; il Barman Ambassador Filippo Sisti, il Sommelier del Ristorante Berton Luca Enzo Bertè e il Sommelier del DanielCanzian Ristorante Silvio Toselli; Alessandro Lupo – Director Brand Marketing & Communication Carrefour Italia – e Giuseppe Monopoli – Partnership Manager Haier Europe.

“L’Aperitivo non è solo un rituale-simbolo del lifestyle italiano, ma la prossima grande occasione di promozione delle nostre eccellenze a livello mondiale – ha spiegato Federico Gordini, presidente di Mww Group – Quello dell’Aperitivo è un format che corrisponde a un valore di mercato che solo in Italia si è attestato nel 2019 a 4,5 miliardi di euro. E anche nel 2020-21, con la pandemia e le chiusure, gli italiani non hanno voluto rinunciare a questo rituale, che ha riscoperto la dimensione domestica con un boom dei consumi tra le mura di casa. Con le riaperture sono tornati poi a crescere anche i consumi fuori casa: nell’estate 2021 sono stati 170 milioni gli aperitivi bevuti, 15 milioni in più rispetto al 2020. Grandi numeri che non tengono neanche conto di una delle due componenti fondamentali dell’Aperitivo italiano: l’elemento Food, che da solo rappresenta uno dei più importanti beni italiani in termini di valori di mercato e di prestigio sia in Italia che all’estero.”

L’iniziativa prende vita con il supporto dei Main Sponsor dell’evento, Carrefour e Candy, che in collaborazione con le Istituzioni, le organizzazioni di rappresentanza delle filiere dell’agroalimentare Made in Italy, i Consorzi, i partner coinvolti nel progetto e gli Ambassador di World Aperitivo Day, il 26 maggio si riuniranno per sottoscrivere il Manifesto dell’Aperitivo con l’obiettivo di individuare e codificare i valori fondanti di questo cerimoniale quotidiano dell’italianità. Tra questi, l’impiego di prodotti di denominazione e di filiera che garantiscano il consumatore e tutelino l’originalità del Made in Italy nel mondo, la valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale e la costruzione di una cultura dell’abbinamento dei nostri prodotti con quelli provenienti dalle tradizioni del food e del beverage di tutto il mondo. Con due criteri fondanti: il primo, legato all’importanza dell’accostamento tra Beverage e Food realizzato attraverso gli abbinamenti che, in occasione del World Aperitivo Day, saranno proposti da celebri chef e autorevoli mixologist e sommelier; il secondo, legato alla scelta degli ingredienti: “E’ Aperitivo se è Italiano almeno al 50%” (ovvero se almeno il 50% degli ingredienti che compongono l’abbinamento è rappresentato da prodotti italiani).

“Siamo felici di aver attivato questa collaborazione con MWW Group per promuovere ulteriormente il meglio del food & beverage che il nostro paese può offrire” – afferma Alessandro Lupo, Director of Brand Marketing & Communication di Carrefour Italia – “Come attori della grande distribuzione abbiamo un ruolo cruciale nel sensibilizzare i consumatori e nel favorire acquisti responsabili e consapevoli, sempre più orientati ad una crescente attenzione alla sostenibilità delle filiere. Come Carrefour, promuoviamo da sempre la valorizzazione del Made in Italy ed essere sponsor del World Aperitivo Day ci permetterà di valorizzare ulteriormente le eccellenze enogastronomiche tipiche dei territori italiani, perfette per godersi al meglio il rituale dell’aperitivo”.

Al fine di sostenere il momento simbolo dell’italianità, Carrefour Italia in qualità di Sponsor ufficiale dell’evento World Aperitivo Day proporrà, presso i suoi punti vendita a partire dal 16 maggio, una serie di offerte commerciali e promozioni legate all’aperitivo, sostenute da un’importante campagna sui social. Il Brand, durante la giornata del 26 maggio, sarà presente con un corner dedicato che simulerà il consumo dell’aperitivo a casa e vedrà la partecipazione di uno Chef che proporrà degli accostamenti tra vini e prodotti food di eccellenza a marchio Terre d’Italia. Saranno inoltre presenti una selezione di influencer legati al mondo del food&beverage e lifestyle che produrranno dei contenuti video con la nostra proposta di aperitivo all’italiana.

“Come Haier Europe siamo da sempre attenti ai trend e alle tendenze che ci avvicinano il più possibile ai consumatori”, sottolinea Giuseppe Monopoli, Partnership Manager Haier Europe. “Per questo siamo orgogliosi di sposare, con il brand Candy, il World Aperitivo Day. L’aperitivo del resto è un rituale italiano conosciuto in tutto il mondo che celebra, in un momento semplice di convivialità per tutti, le eccellenze del food & beverage del nostro paese. Semplicità, italianità ed accessibilità sono proprio i valori distintivi di Candy che, da 70 anni, è espressione di un’attenzione al dettaglio tutta italiana e un rituale quotidiano per chiunque voglia vivere la vita in modo smart”.

Alla conferenza hanno partecipato noti esponenti della cucina italiana quali Andrea Berton, Daniel Canzian e Viviana Varese che in qualità di Chef Ambassador saranno firmatari del Manifesto dell’Aperitivo. Grazie alla loro esperienza e al loro pluriennale know how, il programma del World Aperitivo Day sarà arricchito da abbinamenti e combinazioni di sapori, ricerca e innovazione, apportando ciascuno il proprio contributo per valorizzare questo rito tipicamente italiano. “L’aperitivo – afferma Andrea Berton, Chef del Ristorante Berton Milano – fa parte da sempre della tradizione gastronomica italiana. È simbolo di condivisione, dello stare bene insieme, ma soprattutto è l’immancabile rito che anticipa la cena”.

“È sempre il momento dell’aperitivo. Tra la colazione e la cena il simbolo di condivisione per eccellenza. Bisogna svincolarsi dal concetto di apericena e dare risalto al vero aperitivo italiano” -, aggiunge Daniel Canzian, Chef del DanielCanzian Ristorante.

Viviana Varese, Chef del Ristorante Viva commenta “l’aperitivo è condivisione, è occasione di scambio, è il benvenuto della serata. È un inizio, è l’amicizia a Milano. È uno stuzzico da accompagnare al mio drink preferito”.

“L’aperitivo è sorriso, è l’immancabile “scusa” per ritrovarsi o per un appuntamento, l’aperitivo non ha età, non ha suddivisione, è amicizia è divertimento è l’inizio di uno splendido proseguimento di serata” conclude il Barman Filippo Sisti.