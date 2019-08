Previsioni traffico autostrade: sciopero casellanti domenica 4 e lunedì 5 agosto 2019

Traffico da bollino nero per il primo weekend di agosto 2019. Già dalla giornata di oggi, sabato 3 agosto, la situazione nelle autostrade italiane è complicata ma il peggio potrebbe arrivare domani e lunedì per via dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali che vedrà i casellanti in protesta.

Come riportato sul sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, lo sciopero dei casellanti previsto per 4 e lunedì 5 agosto 2019 si svolgerà dalle ore 10.00 alle 14.00 di domenica e dalle ore 18.00 di domani alle ore 02.00 di lunedì.

Sciopero casellanti domenica 4 e lunedì 5 agosto 2019: info utili

Autostrade per l’Italia ha rilasciato un comunicato con una serie di informazioni utili e aggiornamenti per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani nel primo weekend di agosto 2019 che vede numerose persone in auto per l’esodo estivo. Ecco i consigli e le info utili riportate su Autostrade.it:

– Potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia

Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà fortemente rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero.

– Gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero

Nelle stazioni interessate dallo sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l’andamento dei flussi al fine di limitare i disagi.

– Informazioni a chi viaggia

Il servizio di infoviabilità sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni. In particolare, sarà messo a disposizione di chiunque sul sito www.autostrade.it e di Viabilità Italia la situazione aggiornata del traffico presso i principali caselli per l’intera durata dello sciopero.

Traffico Autostrade Agosto 2019: previsioni e partenze intelligenti

Come consigliato da Autostrade per l’Italia, prima di mettersi in viaggio è sempre utile consultare la situazione del traffico aggiornata in tempo reale e consultare le previsioni del traffico aggiornate quotidianamente su Autostrade.it. Come visibile dal grafico rilasciato sulla pagina Facebook di Autostrade, per un’idea della situazione stradale si può consultare l’immagine di seguito con i bollini che indicano la situazione media del traffico sulle reti Autostrade per l’Italia.