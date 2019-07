Autostrade previsioni traffico agosto 2019: i giorni bollino nero, i weekend critici. Calendario esodo estivo e ingorghi. Quando partire e le ore da evitare

Sono giorni bollenti da ‘bollino rosso’ ma, c’è da crederci, stanno per arrivare anche quelli da ‘bollino nero’.

Ovvero i giorni in cui le nostre strade e in particolar modo le autostrade si ingorgheranno in caotici momenti di traffico critico, imbottigliamenti e lunghi stop a cui, anno dopo anno, gli italiani purtroppo si sono abituati.

Quali sono i giorni critici? Quali sono le previsioni per il traffico nelle autostrade delle varie città italiane tra questa fine di Luglio e tutto Agosto? Ecco i giorni da bollino nero, e tutto ciò che c’è da sapere.

Autostrade previsioni traffico agosto 2019: ecco i giorni critici, i livelli di traffico previsti e come evitarli.

Siamo pronti all’esodo estivo 2019. Con l’ultimo weekend di luglio si apre la stagione delle partenze di massa, ed è chiaro che le strade saranno piene zeppe e le auto si ingarbuglieranno tra loro. Quali saranno i momenti più critici?

E’ presto detto. Ecco cosa aspetta gli italiani nei weekend di Agosto e ferragosto quando si prevedono milioni di auto sulla rete autostradale italiana.

Si parte con l’ovvietà. Per Giovedì 1 agosto è previsto traffico intenso mattina e pomeriggio perché apre il mese di vacanza per eccellenza e anticipa il weeekend lungo. Si toccheranno picchi subito dopo.

Venerdì 2 agosto si prevede traffico intenso la mattina, molto intenso il pomeriggio e la situazione peggiorerà, subito dopo.

Infatti, Sabato 3 agosto il traffico critico la mattina toccando il livello da bollino nero, per poi mantenersi molto intenso il pomeriggio.

A culminare il weekend di apertura del mese, poi, la giornata di Domenica 4 agosto: traffico molto intenso la mattina, intenso il pomeriggio e generale miglioramento nelle ore preserali.

Molti poi faranno ritorno a lavoro. Ecco perché anche Lunedì 5 agosto gli esperti predicono un livello di traffico intenso la mattina, per poi tornare a essere tendenzialmente regolare nel pomeriggio e nei giorni a seguire, fino al fine settimana succesivo.

Il nuovo boom ci sarà Venerdì 9 agosto: traffico molto intenso la mattina e il pomeriggio. Mentre per Sabato 10 agosto, il giorno di San Lorenzo, la situazione peggiora. Cosa succede?

Le previsioni indicano un livello di traffico critico la mattina: eccola, dopo quella del 3 Agosto, la seconda giornata da bollino nero. Peraltro la situazione non migliorerà nelle ore: traffico che resterà molto intenso il pomeriggio.

Idem per la Domenica successiva, 11 agosto: ancora traffico molti intenso la mattina, intenso il pomeriggio e situazione più moderata nelle ore successive. Fino al culmine ferragostano.

Situazione critica, come è logico da presumere, per Mercoledì 14 agosto: traffico intenso la mattina e il pomeriggio. Bollino nero e comprensibile per tutta la giornata di Ferragosto, 15 Agosto, e situazione ancora identica nel giorno successivo.

Sarà un lungo calvario nelle autostrade perché, dopo ferragosto, si continua con Venerdì 16 agosto: traffico intenso il pomeriggio e strade congestionate.

Idem per Sabato 17 agosto (traffico molto intenso la mattina e il pomeriggio) e Domenica 18 agosto quando il traffico sarà stabilmente elevato la mattina e il pomeriggio. Come nella settimana precedente, anche in questo caso ci sarà una appendice mattutina per Lunedì 19 agosto con traffico elevato ma solo la mattina.

I giorni di congestione riprenderanno Venerdì 23 agosto: traffico intenso la mattina, molto intenso il pomeriggio. Il weekend prevede la stessa cosa per Sabato 24 agosto sia mattina e che pomeriggio e, ovvio, un’analoga stasi per Domenica 25 agosto.

Dopo la solita fase di rallentamenti di Lunedì 26 agosto per la mattina, si riprende la normalità fino all’ultimo weekend da bollino nero di Agosto.

Venerdì 30 agosto autostrade congestionate mattina e il pomeriggio così come Sabato 31 agosto: molti faranno ritorno a casa, e finiranno per imbottigliarsi a vicenda.