Prezzi benzina e gasolio oggi in calo

(Adnkronos) – In calo oggi i prezzi di benzina e gasolio, ma il costo del metano è ormai senza freni. Sono tornate a salire in chiusura di settimana, dopo tre forti ribassi, le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Il Brent non sembra aver risentito in alcun modo dell’accordo al G7 sul tetto al prezzo del petrolio, restando intorno ai 95 dollari al barile. Un impatto maggiore potrebbe averlo la riunione odierna dell’Opec+, cioè del cartello dei paesi esportatori più la Russia, che potrebbe decidere di tagliare la produzione per sostenere i prezzi. Quanto ai carburanti alla pompa, scendono benzina e gasolio, schizza il metano: la media nazionale dei prezzi sfiora i 3 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di 4 centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di 4 cent/litro sia sulla benzina che sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,755 euro/litro (-16 millesimi, compagnie 1,758, pompe bianche 1,747), diesel a 1,846 euro/litro (-9, compagnie 1,847, pompe bianche 1,844). Benzina servito a 1,897 euro/litro (-19, compagnie 1,940, pompe bianche 1,810), diesel a 1,985 euro/litro (-11, compagnie 2,026, pompe bianche 1,905). Gpl servito a 0,799 euro/litro (-2, compagnie 0,804, pompe bianche 0,793), metano servito a 2,957 euro/kg (+176, compagnie 3,224, pompe bianche 2,573), Gnl 3,134 euro/kg (+349, compagnie 3,239 euro/kg, pompe bianche 3,107 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,854 euro/litro (servito 2,109), gasolio self service 1,942 euro/litro (servito 2,198), Gpl 0,900 euro/litro, metano 3,291 euro/kg, Gnl 3,472 euro/kg.