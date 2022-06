Prodi: “Lega a Mosca? Gita di piacere”

(Adnkronos) – “Se i leghisti vanno a Mosca è una gita di piacere. Queste cose solo in Italia…”. Lo dice l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, all’Ambasciata d’Italia a Bruxelles. La Russia “fa una gara a perdita zero, tanto non ci rimette” nulla. “Trovo assolutamente normale che faccia così”, incoraggiando le eventuali missioni di leader politici europei. La verità, aggiunge, è che, a prescindere dalle iniziative individuali, finché non si metteranno d’accordo “americani e cinesi, la guerra in Ucraina non finisce”. E’ alla Cina che bisogna guardare, perché Pechino “cresce di una Russia all’anno”, conclude Prodi.