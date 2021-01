PS5 disponibile su Amazon mercoledì 13 gennaio? I link da monitorare

La caccia alla PS5 è sempre aperta, la voglia di accaparrarsi una console – ormai introvabile – non si è mai esaurita tra gli amanti del genere. Sony aveva dichiarato da tempo che a natale sarebbe stato difficile recuperare una delle sue nuove creature, ma a distanza di poche settimane dalla fine delle feste ecco che potrebbe arrivare una buona notizia.

Domani, mercoledì 13 gennaio, Amazon potrebbe rifornire le scorte di Playstation 5. La voce è insistente ma non confermata, quindi da prendere con le pinze. In ogni caso vale la pena dare un’occhiata a questi due link: per PS5 e PS5 Digital. Migliaia di utenti non hanno ancora potuto acquistare una console Sony a causa delle limitate scorte.

Per questo le PS5 sono arrivate a costare in rete anche il triplo del normale prezzo d’acquisto. La febbre da Playstation ha contagiato anche l’Italia. Dove le scorte, come d’altronde in quasi tutto il mondo, sono andate esaurite nel giro di poche ore il giorno del lancio della console Sony di nuova generazione.

Da più parti si parla di un possibile reintegro di PS5 da parte di Amazon e delle principali catene di informatica. Gennaio potrebbe essere il mese buono per fare finalmente propria la PS5, da capire però se il giorno esatto possa essere proprio domani, mercoledì 13 gennaio.