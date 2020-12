PS5 Euronics, Trony e Unieuro: possibili orari e come accedere

Forse c’è qualche possibilità di avere una PS5 a Natale. Il lanio della nuova console Sony ha scontentato molti utenti. Il motivo? La scarsa disponibilità della stessa tra rivenditori online e negozi fisici. Per questo tra i pochi fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi al lancio una Playstation 5 c’è addirittura che l’ha rivendita ad un prezzo tre o quattro volte maggiore.

Tra oggi e domani, però, alcuni negozi hanno annunciato nuovi rifornimenti di PS5. Le catene in questione sono Euronics, Trony e Unieuro. A che ora sarà possibile acquistare le PS5? Per quanto riguarda Eronics l’orario è stato svelato: alle 10 di mattina di giovedì 3 dicembre la catena renderà disponibili alcune PS5.

Anche Trony riapre i preordini la mattina del 3 dicembre, anche se l’orario è ancora da definire. Unieuro invece apre il giorno dopo, quindi venerdì 4 dicembre, la possibilità di acquistare una PS5. Per non perdere l’occasione quindi il consiglio è quello di visitare spesso i siti delle catene in questione.

Altro suggerimento: meglio essere provvisti di tutto il necessario per l’acquisto: numero della carta, documenti ecc. Perché alcune catene, come ad esempio Euronics, dopo una coda virtuale permettono la permanenza sul sito di massimo 10 minuti per completare l’acquisto. Una volta scaduto il termine si viene rimandati in coda alla fila. Quindi meglio avere tutto a portata di mano.