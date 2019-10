Qualificazioni Europeo femminile 2021, Malta-Italia, quando e come vederla in TV

Qualificazioni Europeo femminile 2021, arriva l’appuntamento atteso con il match tra Malta-Italia. Si tratta del Terzo impegno per le azzurre, ancora in trasferta.

Le ragazze dell’Italia di Milena Bertolini,domani pomeriggio, a Malta saranno impegnate nella terza giornata del gruppo B di qualificazione all’Europeo femminile 2021.

Dove è possibile vedere la partita in televisione?

Dopo le vittorie, sofferte in Israele e in Georgia, le azzurre dell’Italia, in testa alla classifica appaiate a Danimarca e Bosnia Erzegovina (avversaria del primo match in casa, martedì 8 a Palermo) cercano gol e continuità.

Senza l’infortunata Bonansea, che tornerà solo 2020, la Ct Bertolini si affida, alla coppia d’attacco Girelli-Giacinti, con Sabatino e Tarenzi che partono dalla panchina.

Malta-Italia, in programma domani, venerdì 4 ottobre, alle 17.30 allo stadio “Centenary” di Ta ‘Qali, sarà trasmessa in diretta su Rai2, a partire dalle 17.10.