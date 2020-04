Quando arriva il bonus 800 euro INPS: requisiti e come fare domanda

Il bonus per le partire IVA e lavoratori autonomi introdotto dal Governo per far fronte all’emergenza economica salirà da 600 a 800 euro. Duecento euro in più quindi rispetto all’indennizzo erogato nel mese di marzo con il decreto Cura Italia. Il nuovo bonus da 800 euro entrerà in vigore nei prossimi giorni e spetterà alla platea ricettiva dei 600 uro precedenti, seppur con una selezione più stringente.

Il bonus da 800 euro spetterà quindi ai lavoratori autonomi con partita IVA, iscritti all’INPS o alle casse di previdenza private. Per riceverlo non sarà necessario inoltrare un’ulteriore domanda, ma basterà un click di conferma della precedente. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, intanto si parla di una cifra complessiva di 1600 euro per i mesi di aprile e maggio: quindi 800 per i prossimi due mesi.

Bonus da 800 euro, nuovi requisiti

Il bonus da 800 euro è frutto del decreto fiscale da 55 miliardi di euro introdotto dal governo nel nuovo decreto per aiutare, almeno in parte, i cittadini colpiti duramente dall’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio il paese anche sul piano economico. Ai riceventi del bonus da 600 uro di marzo basterà quindi confermare la precedente domanda per farne richiesta.

Attenzione però, il Governo ha attuato selezioni più stringenti per quanto riguarda il nuovo indennizzo. A chi spetta quindi il bonus da 800 euro? Il dato non è ancora ufficiale ma è trapelato che richiesta potrà essere inoltrata solamente da chi nel 2019 ha dichiarato un reddito inferiore ai 35 mila euro lordi.

Un requisito stringente per evitare che ad avanzare la richiesta sia anche chi ha registrato un reddito molto elevato. Un’altra domanda ricorrente è: quando arriverà il bonus da 800 euro? C’è ancora chi non ha ricevuto l’indennizzo da 600 euro, in ogni caso il bonus da 800 verrà ufficializzato nei prossimi giorni ed è quindi probabile che verrà erogato a iniziare dai primi giorni di maggio.