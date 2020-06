Quando finisce Uomini e Donne: oggi 9 giugno l’ultima puntata

Scelte su scelte, scenari ancora aperti e un punto che verrà messo dopo l’estate. Uomini e Donne volge al termine, la trasmissione di Maria De Filippi va in ferie per poi tornare a settembre con le solite novità. Ma quando finiscono Trono over e Trono Classico? La risposta è: oggi martedì 9 giugno. Già, nemmeno il tempo di finire la settimana.

Non a caso ieri è andata in scena la scelta di Giovanna Abate, che ha indicato Sammy come possibile nuovo fidanzato. La tronista si è presa prima un ‘no’ che si è trasformato in sì quando il corteggiatore ha deciso di rivelare le sue vere intenzioni regalando alla ragazza un mazzo di fiori e un bacio con la mascherina tanto inedito quanto memorabile.

Quando torna Uomini e Donne

Nella puntata di oggi martedì 9 giugno, l’ultima della stagione, ci saranno altre due scelte. Questa volta i protagonisti sono Sara Amira e Carlo Pietropoli, spariti dai radar dopo lo scoppio della pandemia. I due, infatti, sono stati di fatto esclusi dagli ultimi due mesi di registrazione, per tornare a conti fatti alla fine della fiera.

Uomini e Donne tornerà come ogni anno tra settembre e ottobre con nuovi protagonisti, storie andate a buon fine e altre magari naufragate tra le onde estive. Insomma, il programma di Maria De Filippi si ferma come sempre per fare il suo ritorno più in forma che mai dopo che il sole avrà iniziato ad allentare la sua forza.