Quando riaprono i bar: ipotesi sulla data possibile di riapertura

I bar non riaprono il 4 maggio: ad annunciarlo è stato Conte, spiegando che per queste attività, come per i ristoranti, dal 4 maggio 2020 sarà consentito solo l’asporto.

In base alle previsioni attuali, infatti, i bar resteranno chiusi almeno per un altro mese, con la prospettiva ancora ipotetica di un’apertura da giugno 2020.

Vediamo quali sono tutte le novità e le ultime notizie su questo aspetto, per capire quando potranno riaprire i bar in tutta Italia.

Bar e ristoranti, calendario riaperture fase 2: possibilità dal 1 giugno, legato all’indice di contagio R0

Al momento, è chiaro solo che sarà necessario osservare delle regole severe nel momento i cui ai bar sarà consentito di riaprire. Non è stata comunicata ancora una data ufficiale di quando possono riaprire i bar, in quanto tutto sarà legato all’indice R0.

Il valore R0 è l’indicatore del tasso di contagiosità di un virus, che dipende sia dal virus stesso che da altri aspetti come la densità della popolazione e il numero di persone che si incontrano ogni giorno.

Al momento, l’indice R0 del Covid-19 è vicino al valore uno, ma bisognerà aspettare che questo scenda almeno a 0,5 per pensare che alcune attività come bar o ristoranti possano riaprire.

Quando aprono i bar: possibilità dal 1 giugno 2020 se si stabilizza l’indice R0

Al momento, bar e ristoranti potranno riaprire se l’indice scenderà rapidamente, ma mentre per i negozi di vendita al dettaglio si prospetta l’apertura dal 18 maggio, per quanto riguarda i bar non è sicuro che si possa riaprire a metà maggio.

Prima sarà necessario che l’indice di contagiosità si stabilizzi, per cui nella migliore delle ipotesi, l’apertura dei bar slitterà agli inizi di giugno.