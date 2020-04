Quando riaprono i parrucchieri, barbieri, estetisti: la data di riapertura possibile

Fra le categorie di lavoratori di cui si è sentita maggiormente la mancanza in questa fase di lockdown da coronavirus, c’è sicuramente quella dei parrucchieri. Per questi ultimi, insieme a barbieri ed estetisti, potrebbe esserci finalmente una possibile data per la riapertura.

Considerando che la data per l‘avvio dell fase 2 sembrerebbe essere il 4 maggio, è stato ipotizzato che le varie attività riapriranno scaglionate, in base al diverso livello di rischio epidemiologico. Vediamo allora quando riapriranno i parrucchieri secondo le ultime notizie ed ipotesi.

Come anticipato, dalla data del 4 maggio 2020 si inizieranno a riaprire diverse attività, in base al rischio e la possibilità di assicurare il distanziamento sociale necessario. Si sa ad esempio che scaglionati apriranno, nel mese di maggio, anche bar e ristoranti, purché siano osservate delle rigide regole.

Ma quando riaprono parrucchieri e barbieri? In base alle ultime notizie, questa categoria potrebbe tornare al lavoro già prima della fine del mese di maggio.

È probabile che i parrucchieri potranno riaprire solo osservando delle regole stabilite, come ad esempio far entrare una sola persona per volta. Chiaro che, per questa categoria, sarà indispensabile lavorare per soli appuntamenti, con orari prestabiliti.

Si tratta infatti di lavori che si svolgono a stretto contatto con il pubblico, in locali spesso di piccola metratura, per cui il rischio è alto. In base alle ipotesi, la data che sta circolando in queste ore è il 25 maggio 2020, dopo il quale riapriranno parrucchieri, barbieri ed estetisti.