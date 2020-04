Quando riaprono le palestre? Il nuovo decreto non ne fa menzione

Quando riaprono le palestre? Al momento non può saperlo nessuno, nemmeno il Governo evidentemente, che nella conferenza stampa del 26 aprile, attraverso le parole del premier Conte, non ha menzionato tali attività tra quelle destinate a riaprire nel breve periodo. La Fase 2 è alle porte, inizierà il 4 maggio, ma non prevede la riapertura di sale pesi o attività simili.

La prossima fase di prevenzione e contrasto al virus, fissata al 4 maggio, prevede la riapertura di aziende e settori considerati di prima necessità. Il 18 maggio, sempre tendo in considerazione la curva epidemica, sarà il turno di negozi al dettaglio, musei, mostre e biblioteche. Il primo giugno invece dovrebbero riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri massaggi. Nessuna menzione quindi per le palestre.

Palestre, a quando l’apertura

Nel nuovo dpcm del 26 aprile si fa riferimento alla ripresa di attività fisica individuale all’aperto a partire dalla Fase 2, e dal 18 maggio della riapertura probabile dei centri sportivi per atleti professionisti come i calciatori ad esempio. Nessun accenno alle palestre al momento, che quindi, a meno di dimenticanze, dovranno attendere ancora un bel po’ per sperare di riaprire.

È probabile però che i centri adibiti alle attività fisiche al chiuso possano essere considerati alla stregua dei servizi alla persona coma parrucchieri e barbieri. Una data plausibile per la riapertura potrebbe essere quindi fissata a giugno, con tutte le precauzioni del caso e in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.