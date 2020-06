Quarantena soft, c’è l’ok del governo: cosa cambia

La Serie A e la Serie B chiuderanno regolarmente, ora è ufficiale. Il motivo? L’ok del Governo alla quarantena soft di cui si discuteva ormai da diversi giorni. Dopo l’ok del Cts oggi una circolare del Ministero della salute ha reso nota la modifica del protocollo.

Cosa prevede la nuova quarantena soft? In caso di positività all’interno di una rosa la squadra non andrà più isolata e non sarà quindi impossibilitata a scendere in campo compromettendo lo svolgimento del campionato, ma sarà isolato solo l’elemento positivo al coronavirus.

E’ questa la grande differenza rispetto al passato. Tutti i giocatori verranno poi sottoporsi al test rapido il giorno della partita e gli elementi risultati negativi potranno disputare normalmente la gara, mantenendo intatte le possibilità di portare a termine il campionato.

Il presidente FIGC Gabriele Gravina si è espresso in merito alla decisione del Governo: “La circolare che regola la quarantena per le squadre professionistiche, così come da indicazioni del Cts, è un ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva ringrazio il Ministro Speranza e tutto il governo. Auspico adesso con grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti”.