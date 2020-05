Rai, scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado: materie e canali oggi 8 Maggio 2020

Poichè come ben noto per la scuola non si prevedono aperture, non a breve, e niente lezioni sui banchi fino a settembre, non vi è altro modo, se non virtualmente, per continuare a fare lezione.

E’ uno degli più complessi ambiti di problematica della pandemia da coronavirus. Il lockdown per il covid-19 ha generato conseguenze pesanti per famiglie e scuola e ancora per lungo i ragazzi e le ragazze dovranno fare a meno, per quest’anno almeno, della scuola come tutti l’abbiamo conosciuta.

Anche nella Fase 2 iniziata il 4 Maggio la scuola infatti non è aperta e le attività scolastiche sono in sospensione fino a settembre e si studia dunque in formato digitale.

Si fa lezione e didattica a distanza e in questo come sappiamo da giorni anche la Rai sta dando il suo importante contributo nel solco di quanto già fa da anni.

Oggi, 8 Maggio in dettaglio ci occupiamo delle lezioni per le secondarie di secondo grado.

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado

Le lezioni per gli studenti su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay per le secondarie di secondo grado proseguono anche oggi sulla Rai.

Venerdì 8 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, sottopongono gli allievi a queste materie e studi:

09.30 – Fisica: Dalla interferenza agli spettri di emissione, tenuta dal professor Ilarione Cormio del Liceo Scientifico “Rita Levi Montalcini” di Molfetta (Bari) (replica alle 14.30).

10.30 – Latino, Greco, Italiano: Eroi e antieroi, con la professoressa Ada Mariani e la professoressa Clizia Gurreri del Liceo “Socrate” di Roma (replica alle 15.30).

13.00 – Estimo: Bilancio economico – estimativo dell’azienda agraria, con il professor Mario Tomei dell’ITA “Emilio Sereni” di Roma (replica alle 18.30).

Gli orari delle lezioni sono anche visionabili sempre al link Rai Scuola, e le lezioni scisse per unità didattica si trovano anche sul sito di Rai Cultura.