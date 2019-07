Rassegna Stampa lunedì 22 luglio 2019: le notizie del giorno

Ecco le notizie del giorno 22 luglio 2019 con la rassegna stampa del mattino di Italia Sera. Tutti i temi principali della giornata attraverso le prime pagine delle testate di informazione online dall’Italia e dal Mondo, le notizie di Roma e dintorni e lo sport.

Notizie del giorno: la rassegna stampa di Italia Sera del 22 luglio 2019

Iniziamo dando un’occhiata a tutto quello che succede in Italia e ovviamente nel mondo attraverso i principali portali di informazione partendo ovviamente da ItaliaSera che analizza subito l’andamento a livello economico dello Spread di questa giornata con andamento del differenziale tra il boom dei BTP.

Ovviamente come sempre una settimana all’insegna delle analisi economiche dopo un percorso di riduzione dello Spread in queste ultime settimane, ma naturalmente questo è soltanto uno dei tanti temi che hanno accompagnato il weekend come per esempio anche la morte del notissimo PM di Mani Pulite Francesco Saverio Borrelli che si è spento nel fine settimana.

Naturalmente poi affronta tutte le tematiche a partire anche dai principali organi di stampa Nazionale; siamo su Repubblica dove possiamo vedere l’apertura che è dedicata a un approfondimento sui trasporti. Perché i treni sono nel caos con la circolazione che è sospesa tra Roma e Firenze per ritardi fino a 180 minuti a causa di un incendio nella cabina elettrica dell’alta velocità.

Secondo le prime ricostruzioni è di natura dolosa, ma naturalmente in questi minuti ci saranno tutti gli approfondimenti del caso. Sempre in primo piano la foto notizia dell’incidente in montagna in Pakistan: salvato alpinista italiano Cassandro. C’è stata molta molta preoccupazione da questo punto di vista.

Affrontati i principali temi del mondo sportivo calcistico, in particolare le amichevoli che si intersecano a livello internazionale con i grandi temi del mercato. Sembrerebbe essere aperta un’asta per il gallese Bale, follia per dalla Cina: ingaggio da 35 milioni all’anno mentre frattempo si apre per il Napoli in Italia una nuova pista di mercato: Fekir nuova pista per l’attacco, intanto sembra essersi congelata per il momento la pista James Rodriguez.

Sempre dal punto di vista del mercato, poi si parla di un incrocio tra lo United e la Lazio che punta a Milinkovic Savic. Non bastano Ronaldo e Higuain che sono andati a segno nell’amichevole con Tottenham: il gran gol di Kane al 93esimo beffa la Juventus sempre sul Corriere. Altri approfondimenti di stampo nazionale con il caso Siri e poi ancora tensioni nel governo su autonomia: Zaia e Fontana, non firmiamo farsa.