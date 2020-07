Reazione a catena, puntata 2 Luglio 2020: i Sali e Scendi, chi ha vinto, ecco la parole vincente di oggi

Puntuale come da tradizione anche oggi 2 Luglio 2020 arriva una nuova puntata di Reazione a Catena che, dal 29 Giugno 2020 nella fascia preserale di Rai1.

Il noto programma ogni giorno, su Rai1 a partire dalle 18,45 con la conduzione di Marco Liorni vede lo schieramento di due squadre in gara pronte a sfidarsi tra incastri di parole e sfide ‘lessicali’ e di intuito.

Dopo gli ottimi dati della scorsa puntata (qui gli ascolti e i dati share della puntata di ieri) che cosa è accaduto nella puntata di oggi 2 Luglio 2020 di Reazione a catena andata in onda proprio in questi minuti?

Ecco chi ha giocato, e quale squadra si è aggiudicata la vittoria e la possibilità di tornare domani.

Reazione a Catena: oggi 2 Luglio 2020 su Rai1, Sali e Scendi in gara, ecco chi ha appena vinto

Ecco come è andata oggi.

Per la quarta puntata consecutiva i Sali e Scendi hanno provato a difendere il titolo di squadra campione. Alessandro, Pierluigi e Antonio, i tre amici d’infanzia provenienti da Torino, hanno sfidato i Terzo Tempo da Napoli. Capitanati da Vincenzo, c on Ylenia e Roberto, sono tre amici appassionati di rugby nonché giocatori della Amatori Napoli.

Nei primi quattro giochi gli sfidanti hanno provato a placcare i campioni in carica, ma sono riusciti a raggranellare solamente 39 mila euro. Inesorabile, invece, il forcing dei Sali e Scendi, che hanno accumulato 98 mila euro.

I Terzo Tempo hanno iniziato per primi la manche dell’Intesa vincente, e sono riusciti a indovinare 13 parole in un minuto effettivo. I campioni in carica, invece, nello stesso lasso di tempo hanno totalizzato 19 punti. I tre amici torinesi si sono confermati così campioni e hanno conquistato l’accesso alla fase finale. Al loro montepremi sono stati aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 19 mila euro.

I Sali e Scendi hanno affrontato così l’Ultima catena con un montepremi iniziale pari a 147 mila euro. La squadra campione, in questa fase, ha dimezzato due volte, e sono riusciti a mantenere 36.750 euro. Si sono giocati questa cifra nell’Ultima parola.

I Sali e Scendi, per portarsi a casa il malloppo, hanno cercato una parola, che iniziava per EL e finiva con E, e che legava con SERA. Il trio poteva comprare il “terzo elemento”, una parola inizio in cambio di metà montepremi. La squadra campione ha deciso di non comprarlo e ha detto ELEGANTE. Il terzo elemento era CLASSICO, la parola vincente era proprio ELEGANTE e i Sali e Scendi vincono 36.750 euro, che si aggiungono agli oltre 62 mila euro vinti nella scorsa edizione.

Nella seconda puntata dell’edizione 2020 come squadra campione c’erano dunque ovviamente loro, i Sali e Scendi. Alessandro, Pierluigi e Antonio, i tre amici d’infanzia di Torino che hanno giocato contro i Tran Tran da Trani, hanno messo da parte 75 mila euro mentre gli sfidanti ‘solo’ 62 mila euro.

Nella fase dell’Intesa vincente per 17 a 16, ancora i campioni andavano alla fase finale del game show. Al montepremi sommavano 30 mila euro di bonus e poi, nell’Intesa, altri 17 mila euro.

I Sali e Scendi scendevano poi a 30.500 euro nella fase dell’Ultima parola. Nella fase delle parole finale I Sali e Scendi indicavano che fosse STUDIO ma la parola vincente, in realtà, era STRILLO.

Reazione a Catena: come è andata la puntata del 29 giugno coi Sali e Scendi

Nella prima puntata, andata in onda il 29 giugno 2020 erano tornati i Sali e Scendi, campioni in carica e terzi al torneo dei campioni dello scorso anno che ha visto vittoriosi i tre Forcellini.

Confermandosi campioni per la ventunesima volta, i tre ragazzi all’Ultima catena con un montepremi da 131 mila euro, scendevano a 32.750 euro. I Sali e Scendi dovevano procurarsi una parola che partiva pda ME e finiiva con E, e che legava con ZERO.

La squadra campione puntava METTERE ma la parola vincente, in realtà, risultava esser MEZZANOTTE.

