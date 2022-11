Reddito di cittadinanza: stop per gli occupabili dal gennaio 2024. Arrivano i corsi di formazione

L’avevano preannunciato, ed ora si entra nella fase ‘calda’. A quanto sembra infatti, il tanto discusso Reddito di cittadinanza si avvia ad andare incontro a sostanziali modifiche. Quella più probabile, sulla quale l’esecutivo sta lavorando proprio in queste ore è lo stop dal gennaio 2024 per tutti quei cittadini ‘occupabili’.

Dunque per gli attuali percettori la situazione rimarrà invariata ancora per tutto il 2023 poi, fragili, disabili, ecc. a parte, per coloro che sono in grado di lavorare ‘lamusica cambierà’.

Sto al Rdc: l’anno di ‘proroga’ verrà usato per organizzare corsi di formazione per agevolare agli occupabili nell’avio al lavoro

Stasera alle 20.30 avrà luogo il Consiglio dei ministri e, con grande probabilità, questa modifica sarà subito affrontata nell’ambito della discussone. Dal canto suo c’è da dire che il governo, ‘regalando ancora un anno di sovvenzionamento statale’ a quanti occupabili (evitando fra l’altro reazioni socialmente spropositate), grazie alla ministra Calderone, ha pensato di usare questo ‘anno sabatico’ come una sorta di ponte, organizzando specifici corsi di formazione rivolti agli occupabili, così da agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

Max