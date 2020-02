Regno Unito: vince la lotteria, le diagnosticano il cancro e usa la vincita per restare incinta

Un’infermiera britannica, vincitrice di una lotteria e sopravvissuta ad un cancro ha dato alla luce un bambino miracoloso grazie alla fecondazione in vitro, pagata con la sua vincita.

Rebecca Brown aveva incassato 250.000 sterline e la sua vita era cambiata solo per poco: due anni dopo i medici le hanno trovato cellule precancerose della cervice durante un test di routine. A Rebecca, 39 anni, fu detto che se avesse voluto bambini avrebbe dovuto sbrigarsi, così ha deciso di spendere una parte delle sue vincite alla lotteria nazionale per il trattamento di fecondazione in vitro, ed è rimasta incinta dopo due tentativi.

Rebecca celebra ora la nascita della figlia Ethel, nata con taglio cesareo la scorsa settimana. Rebecca ha detto al Mirror: “Quando ho vinto la lotteria ho pianto. Non avrei mai pensato di usarlo per pagare un trattamento per la fertilità, questo è certo. Il giorno dopo la sua nascita ero confusa. Non potevo credere che fosse la mia bambina. Pensavo fosse un sogno da cui mi sarei svegliata”.