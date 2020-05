Remdesivir, il farmaco anti coronavirus autorizzato nel Regno Unito

Alcuni pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 avranno accesso al farmaco remdesivir, che ha dimostrato di ridurre i tempi di recupero. I medici saranno ora in grado di prescrivere il farmaco ad adulti e adolescenti che hanno una grave infezione da Covid-19 dato che esiste una probabilità che ne trarranno beneficio.

Il Dipartimento della sanità e dell’assistenza sociale ha affermato che il governo del Regno Unito sta collaborando con il produttore Gilead Sciences per fornire il trattamento con remdesivir ad alcuni pazienti.

Remdesivir, ecco come funziona il farmaco sperimentale contro il covid 19

All’inizio di questo mese, uno studio clinico globale, che sta continuando, ha scoperto che remdesivir ha ridotto il periodo di tempo in cui le persone hanno avuto sintomi da 15 giorni a 11.

Il processo coinvolge circa 1.000 pazienti provenienti da ospedali tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Italia e Cina. Remdesivir è un medicinale antivirale originariamente sviluppato per combattere l’Ebola.

Il ministro dell’innovazione Lord Bethell ha dichiarato: “Ciò dimostra progressi fantastici. Mentre navighiamo in questo periodo senza precedenti, dobbiamo essere in prima linea negli ultimi progressi medici, garantendo sempre che la sicurezza dei pazienti rimanga una priorità assoluta. L’ultima consulenza scientifica di esperti è al centro di ogni decisione che prendiamo e continueremo a monitorare il successo di remdesivir negli studi clinici in tutto il paese per garantire i migliori risultati per i pazienti del Regno Unito.”

L’unità di prove cliniche respiratorie a Hull è uno dei centri che esegue una sperimentazione di remdesivir. Nel frattempo, anche il presidente Usa Donald Trump ha affermato che il governo americano sta mettendo il suo “pieno potere e potere” dietro remdesivir.