Remdesivir, il farmaco sperimentale contro il coronavirus. “Guariti in 10 giorni”

Con i casi di coronavirus in tutto il mondo ormai sopra due milioni, gli scienziati stanno lavorando disperatamente per sviluppare un trattamento per il virus. Numerosi studi stanno testando gli effetti dei medicinali esistenti sui pazienti con coronavirus, inclusi i farmaci per l’HIV e gli antimalarici.

Ora, un nuovo rapporto indica che i pazienti con coronavirus si stanno “riprendendo rapidamente” dopo aver ricevuto il farmaco sperimentale remdesivir, un farmaco anti Ebola.

Remdesivir: il farmaco in Italia e il parere dell’Aifa. Costo, nome commerciale, effetti collaterali

L’utilizzo di questo farmaco sperimentale in Italia è stato approvato dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, in via sperimentale in alcuni ospedali, come l’Ospedale Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Il nuovo rapporto indica che uno studio presso la University of Chicago Medicine aveva mostrato risultati promettenti. Lo studio include 126 pazienti con coronavirus, a cui sono state somministrate infusioni quotidiane di remdesivir.

Parlando a STAT News, Kathleen Mullane, che sta supervisionando il processo, ha dichiarato: “La migliore notizia è che la maggior parte dei nostri pazienti è già stata dimessa, il che è fantastico. Abbiamo solo perso due pazienti.”

Secondo Mullane, l’effetto di remdesivir richiede meno di 10 giorni. Ha spiegato: “Quando iniziamo il farmaco, vediamo cadere le curve della febbre. Abbiamo visto gente staccarsi dai ventilatori il giorno dopo l’inizio della terapia. Quindi, nel complesso i nostri pazienti hanno risposto molto bene.”

Mentre i risultati della sperimentazione devono ancora essere pubblicati, Eric Topol, direttore dello Scripps Research Translational Institute li ha descritti come “incoraggianti”. “I pazienti gravemente colpiti sono così ad alto rischio di mortalità – ha spiegato. “Quindi, se è vero che molti dei 113 pazienti erano in questa categoria e sono stati dimessi, è un altro segnale positivo che il farmaco ha efficacia”.