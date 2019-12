Rennes-Lazio, la probabile formazione biancoceleste

La vittoria sulla Juve ha regalato entusiasmo e convinzione, Inzaghi però non vuole cali di tensione. I tre punti con i bianconeri hanno segnato una dimensione diversa per i biancocelesti, finalmente consapevoli di poter lottare ad armi pari con chiunque, anche con in più forti, quelli che fino a poco fa sembravano irraggiungibili.

Inzaghi è stato chiaro, non intende snobbare l’Europa League, anche se le residue speranze di passare ai sedicesimi di finale della competizione sono ormai ridotti al lumicino. Parole che cozzano un po’ coi fatti, perché per la sfida col Rennes l’allenatore biancoceleste ha lasciato a casa Milinkovic, Lucas Leiva e Radu.

Lazio, chi gioca col Rennes?

Tre big rimasti a Roma, altri che siederanno in panchina, la Lazio in Francia giocherà con chi ha avuto meno spazio finora. D’altronde passare il turno è difficile, serve un’impresa che non dipende solo dai biancocelesti, per questo Inzaghi nonostante le parole di facciata pensa già alla complicata sfida di lunedì contro il Cagliari.

Contro il Rennes in porta ci sarà Proto, in difesa Vavro e Bastos affiancheranno Acerbi. A centrocampo straordinari per Luis Alberto, con Cataldi e Parolo a completare il reparto. Sulle fasce Lazzari e Jony, in attacco Caicedo sicuro titolare con Immobile in vantaggio su Correa.