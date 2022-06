(Adnkronos) – “La discussione dei 5 Stelle è semplicemente imbarazzante e ridicola per loro. Non cambierà niente, si stanno dividendo per capire chi rientra in Parlamento la prossima volta”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, arrivando all’assemblea di Elettricità Futura. “E’ l’epilogo del M5S, però siccome la battaglia contro di loro l’ho fatta quando erano potenti, forti, oggi penso sia tempo perso parlarne, non c’è neanche più gusto. Sono finiti”, chiosa l’ex premier.