Report, Ranucci indagato per minacce: Faraone sentito da pm

(Adnkronos) – Il senatore di Italia Viva Davide Faraone è stato sentito per circa un’ora in Procura a Roma, come testimone nell’ambito della vicenda che vede indagato per minacce il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’iscrizione, nell’inchiesta coordinata dal pm Carlo Villani, è un atto dovuto dopo la denuncia presentata da Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia e membro della Commissione di vigilanza Rai, per un acceso scambio di messaggi su whatsapp avvenuto lo scorso 25 novembre.

Faraone, sentito oggi come persona informata sui fatti, ha confermato di avere ricevuto anche lui, quello stesso giorno, messaggi da un numero sconosciuto in cui il giornalista utilizzava un tono minaccioso anche nei suoi confronti.