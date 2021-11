Riapre il Transatlantico, Fico: “Piccolo passo verso normalità”

“Oggi riapre il Transatlantico tornando alla sua funzione originaria. Per un anno e mezzo lo abbiamo utilizzato come prolungamento dell’Aula della Camera per permettere ai deputati di lavorare e votare nel rispetto del distanziamento interpersonale. Una trasformazione temporanea resasi necessaria a causa dell’emergenza, che mi ero impegnato a concludere appena fosse stato possibile. Un impegno che oggi prende forma”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Camera Roberto Fico, che aggiunge: “Il ‘corridoio dei passi perduti’ è un luogo simbolo di Montecitorio, uno spazio di confronto per i parlamentari e per la stampa. La sua riapertura, dopo lo smantellamento delle postazioni di voto provvisorie, segna un piccolo passo simbolico verso il ritorno alla normalità”.