Roma a Friedkin: chi è il nuovo presidente giallorosso

La Roma è di Dan Friedkin, è ufficiale. Dopo un lungo tira e molla Pallotta ha deciso di cedere il club giallorosso per 591 milioni di euro. Da un americano all’altro: la Roma rimane a stelle e strisce dopo il cambio di proprietà ma ritrova l’entusiasmo sopito da tempo. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi attraverso un lungo comunicato.

“ASRoma.com conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del Club – si legge nella nota – I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì e AS Roma SPV, LLC ha inviato il seguente comunicato alla CONSOB”.

“AS Roma SPV, LLC (“AS Roma SPV”), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il “Club”), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. (“Friedkin”) ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al Club (l’”Operazione”).

L’Operazione sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell’intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club pari all’86,6% del capitale sociale del Club, di cui una partecipazione diretta del 3,3% del capitale sociale del Club e di una partecipazione indiretta dell’83,3% detenuta da AS Roma SPV attraverso la sua controllata NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), per un prezzo di acquisto pari a Euro 0,1165 per azione. Più in generale, l’Operazione prevede che Friedkin acquisisca, oltre al 100% del capitale azionario di NEEP, anche il 100% del capitale sociale di ASR Soccer LP S.r.l. e il 100% del capitale azionario di ASR Retail TDV S.p.A. L’Operazione è valutata in circa 591.000.000 di Euro”.

Chi è Dan Friedkin

Il nuovo presidente della Roma si è presentato con poche ma significative parole: “Noi tutti al Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare parte di questa città e club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell’AS Roma”.

Ora è uno degli uomini più ricchi d’America: a 30 ha ereditato la società di famiglia: la Gulf States Toyota Distributors. Un compito che ha assunto con grandissimo impegno e lungimiranza. Nonostante i suoi 30 anni, infatti, sotto la sua gestione, la Toyota ha prodotto risultati eccezionali, tanto da vendere nel mondo auto per un totale di 9 miliardi di dollari.

Il patrimonio personale di Friedkin è invece di circa 4,2 miliardi di euro. Non solo automobili, Friedkin, infatti, ha investito nel mondo dagli aerei fondando la società Air Flight Heritage Foundation. E non solo: Friedkin ha fondato anche l’Imperative Enterteiment, una società di distribuzione cinematografica di successo.