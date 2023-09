Roma, aggredisce tre uomini con forbici in strada: arrestato

Ennesimo atto di violenza tra le strade dell’Urbe. Una aggressione in piena regola da parte di un soggetto che ha colpito tre uomini con le forbici. E’ successo nel quartiere San Lorenzo di Roma.

Si tratta come noto di uno dei luoghi più frequentati della movida della capitale. L’uomo, che pare indossasse una felpa rossa ed fosse in palese stato di alterazione avrebbe aggredito tre persone.

Le vittime non sono riuscite ad evitare la furia del 36enne, un cittadino somalo, che è poi stato arrestato rapidamente dalla polizia in via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini.

Il litigio, che stando ad alcuni testimoni sarebbe nato per una bottiglia rotta, l’uomo avrebbe colpito alla testa e all’addome un cittadino di 35 anni ferendolo in maniera grave in via dei Volsci. Due amici della vittima sarebbero intervenuti per bloccarlo ma sarebbero rimasti feriti a loro volta, con tagli non gravi alle braccia e alle gambe.

L’aggressore si allontanava mentre però alcune persone chiamavano la polizia. Per il cittadino somalo, trovato con le mani piene di sangue, è scattato il fermo di polizia giudiziaria per l’accusa di tentato omicidio.