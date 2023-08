Roma, Aouar, debutto in chiaroscuro

Ha debuttato con la Roma Aouar, il centrocampista algerino che si è subito messo in evidenza nella gara contro la Salernitana. “Questi tifosi sono unici – ha detto Aouar al termine della gara – spero di fare una grande stagione per loro, perché per me è un onore giocare per questa maglia e per un club con una grande storia come la Roma”.

“Sicuramente è stata una partita difficile per noi, ma anche per me. Il caldo non ha aiutato, e per me qui è tutto nuovo. Devo adattarmi alla Serie A – ha ammesso – ho bisogno di tempo, ma spero di fare meglio ma sono contento per la partita di oggi, meritavamo di vincere. Dobbiamo migliorare difensivamente, ma sono fiducioso per il resto della stagione, perché abbiamo un grande club con grandissimi giocatori”.

L’ex Lione ha poi ricordato l’importanza di Pellegrini e Dybala: “Giocare senza Lorenzo e Paulo è sempre difficile, sono importantissimi per la Roma, ma saranno a disposizione per la trasferta di Verona, spero di vincere anche grazie a loro, perché i nostri tifosi e il mister se lo meritano”.

Quanto a Mourinho? “Ovviamente per noi è meglio quando il mister è in panchina, ma dobbiamo gareggiare senza di lui, l’abbiamo fatto oggi (ieri, ndr) e lo faremo anche la settimana prossima. Ci siamo allenati a questo momento per tutta la settimana, poi ci ha parlato anche prima del fischio d’inizio”.